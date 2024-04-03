Не общаются два года: актриса Алена Бабенко поссорилась с сыном-русофобом

У звезды фильма «Водитель для Веры» Алены Бабенко есть единственный сын Никита. При этом актриса поссорилась со своим наследником и не общается с ним уже два года.

Алена родила сына Никиту в браке с режиссером Виталием Бабенко. Тогда в жизни актрисы был непростой период. Она решила бросит математический факультет и поступила во ВГИК. Все свободное время Бабенко проводила на занятиях и уделяла сыну мало внимания.

Актриса не отказалась от своей мечты и стала сниматься в кино. Несмотря на загруженный график, ее отношения с сыном можно было назвать доверительными. Но по Никите серьезно ударил развод родителей. Он рос замкнутым и тихим.

После Никита принял решение родителей и сам построил семью с молодой художницей Саломее Бауэр. Спустя время у них родился сын, а Бабенко с радостью рассказывала, что стала бабушкой.

«Оба (Никита и Саломея) с головой ушли в политику… В окружении семьи Алены Бабенко нам шепнули, что на этой почве актриса вдрызг разругалась с Никитой. Ведь вместе с мужем Эдуардом она полностью поддерживает страну, и такая риторика в отношении родины ей претит», — сообщают источники Экспресс газеты.

Яблоком раздора в семье стала политика. Сын знаменитости живет в Грузии, а Бабенко осталась в России. На почве разных взглядов мать с сыном больше не общаются.

Молодой человек стал еще более критичным после развода с женой. К 2022 году он полностью определился со своей позицией и разорвал отношения с матерью. Сейчас они живут в разных странах и практически не общаются.

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