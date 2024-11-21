Светлане Немоляевой стало плохо с сердцем на съемках ремейка «Буратино». У актрисы подскочило давление, закружилась голова, она едва не потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, врачи оказали артистке помощь и посоветовали ей обратиться в поликлинику, после чего съемки возобновились. Немоляева призналась, что почувствовала себя плохо из-за проблем с сердцем. При этом она не собирается прерывать рабочий график: уже завтра актриса сыграет на театральной сцене в спектакле.

В фильме «Буратино» Немоляева исполняет роль черепахи Тортиллы. Ее коллегами по проекту стали Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Рузиль Минекаев и Марк Эйдельштейн.

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