«У меня свои болячки»: Светлана Немоляева прокомментировала новости о проблемах со здоровьем

Актриса Светлана Немоляева высказалась о проблемах со здоровьем. Об этом она рассказала «Страстям».

Светлана Немоляева посетила премьерный показ клипов группировки «Ленинград» в поддержку нового альбома «Синяя Богиня». 87-летняя знаменитость регулярно попадает в новостные сводки из-за проблем со здоровьем. Так, на прошлой неделе СМИ сообщали, что Немоляевой стало плохо с сердцем на съемках ремейка «Буратино».

Как рассказала актриса, у нее действительно не идеальное здоровье, но серьезных проблем нет.

«Самочувствием я не могу похвастаться, так как людей в моем возрасте без болезней не бывает, это аномалия. У меня свои болячки, о которых мне рассказывать неохота. А если говорить о моей жизни, меня спасает семья, любовь моих родных и театр», — рассказала она.