Актриса Зепюр Брутян честно рассказала о совместной жизни с Прилучным

В семье Павла Прилучного и его супруги Зепюр Брутян в этом году родился сын Микаэль. Молодая мама призналась, что муж во всем ей помогает и дает ценные советы.

Пара появилась вместе в новом выпуске «Шоу Воли». Брутян поблагодарила мужа за помощь в воспитании сына. Он поддерживает свою супругу, а первый месяц после родов вообще не отходил от жены, сделав небольшую паузу в работе.

«Вместе со мной, малышом, я не очень опытная. Он все рассказывал, как надо, как правильно. Мы без няни, я прямо очень хорошо справляюсь благодаря бабушкам и вот Паше», — радовалась она в студии передачи на канале ТНТ.

Ведущий Павел Воля похвалил также Прилучного за то, что тот присутствовал на родах жены и даже перерезал пуповину. На этом, выяснилось, настояла Зепюр. Она пояснила, что Павел — «брутальный мужчина, настоящий!».

Напомним, ранее актер признался, что счастлив с нынешней супругой и ничто не может омрачить его состояние. «Я с уверенностью могу сказать, что счастлив. У меня есть любимые дети, есть любимая и любящая жена. Есть любимая работа, и я как никогда спокоен», — говорил он.

При этом бывшая супруга Прилучного Муцениеце требует, чтобы ее бывший муж перечислял ежемесячно одну треть своих доходов на нужны двоих детей пока старшему Тимофею не исполнится 18 лет, то есть до 2031 года. Затем сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Иск поступил в суд 10 октября. На утро 9 ноября назначена беседа.