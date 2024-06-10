НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 июня 2024, 13:04
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Актриса Юлия Высоцкая опубликовала редкий кадр с мужем Андреем Кончаловским

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала редкий кадр с мужем Андреем Кончаловским

© Starface.ru

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала редкий кадр с мужем Андреем Кончаловским. Юлия поделилась семейным снимком в соцсети.

Андрей Кончаловский почти не ведет личный блог, избегает публичных мероприятий и фотосессий. Кончаловский не сделал исключение даже для жены. На опубликованном кадре режиссер отвернулся от камеры и пытается покинуть место съемки. Андрей запечатлен в белой рубашке, желтом кардигане, молочных брюках и туфлях.

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала редкий кадр с мужем Андреем Кончаловским

© Скриншот фото, Instagram* Высоцкой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Юлия, наоборот, была более расположена к съемке. Она приобняла возлюбленного, словно пытаясь его остановить. Высоцкая надела бежевую рубашку, черную юбку и коричневые туфли на платформе. Она дополнила образ черным ремнем и легкой укладкой.

Ранее сваха Анна Осипова заявила, что Высоцкая покорила Андрея Кончаловского мудростью. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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