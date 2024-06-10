Актриса Юлия Высоцкая опубликовала редкий кадр с мужем Андреем Кончаловским

Юлия, наоборот, была более расположена к съемке. Она приобняла возлюбленного, словно пытаясь его остановить. Высоцкая надела бежевую рубашку, черную юбку и коричневые туфли на платформе. Она дополнила образ черным ремнем и легкой укладкой.

Ранее сваха Анна Осипова заявила, что Высоцкая покорила Андрея Кончаловского мудростью. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

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