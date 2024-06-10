Актриса Юлия Высоцкая опубликовала редкий кадр с мужем Андреем Кончаловским
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Актриса Юлия Высоцкая опубликовала редкий кадр с мужем Андреем Кончаловским. Юлия поделилась семейным снимком в соцсети.
Андрей Кончаловский почти не ведет личный блог, избегает публичных мероприятий и фотосессий. Кончаловский не сделал исключение даже для жены. На опубликованном кадре режиссер отвернулся от камеры и пытается покинуть место съемки. Андрей запечатлен в белой рубашке, желтом кардигане, молочных брюках и туфлях.
Юлия, наоборот, была более расположена к съемке. Она приобняла возлюбленного, словно пытаясь его остановить. Высоцкая надела бежевую рубашку, черную юбку и коричневые туфли на платформе. Она дополнила образ черным ремнем и легкой укладкой.
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