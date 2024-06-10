Звезде шоу «Однажды в России» предложили 100 млн рублей за свидание в Дубае

Актриса Яна Кошкина призналась, что из-за эффектной внешности часто сталкивается с непристойными предложениями. Мужчины готовы ей платить, лишь бы она согласилась с ними встретиться. Причем суммы бывают огромные. По словам звезды шоу «Однажды в России», ей предлагали 100 миллионов рублей за обычный ужин в Дубае.

Яна рассказала, что обеспеченные мужчины довольно часто пытаются организовать с ней свидания, но она всегда отказывается. Актрисе не важно, сколько на нее готовы потратить поклонники, так как она в принципе не позволяет себе встречаться с кем-то за деньги.

«Я помню, один раз мне предложили ужин в Дубае без продолжения, как говорилось, и какая-то была огромная сумма, порядка 100 миллионов рублей», - рассказала Кошкина в «Шоу Воли».

К слову, из-за своей внешности Яна довольно часто играет роли девушек легкого поведения. Сама она это не отрицает, но однажды ей довелось изображать труп. Правда, это была мертвая «ночная бабочка». По словам актрисы, сложнее всего на съемках ей было не дышать на крупных планах.

Ранее стало известно, что Яна Кошкина вышла замуж. Ее супругом стал бизнесмен Анатолий Черкасов.