«Он был невыносим»: как Высоцкая завоевала сердце Андрея Кончаловского
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Андрей Кончаловский – яркий представитель знаменитой династии Михалковых – Кончаловских, который прославился своими режиссерскими работами в области кинематографа.
В отличие от своего брата, Никиты, который вот уже почти 50 лет находится в законном браке со своей супругой Татьяной, союз с Юлией Высоцкой у Андрея пятый, и вот уже на протяжении 25 лет вызывает много споров, обсуждений и кривотолков. А все потому, что у супругов разница в возрасте 36 лет и среднестатистическому обывателю непонятно, что может держать людей из совершенно разных поколений вместе столь долгие годы. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», как Юлия смогла очаровать режиссера, и в чем заключается секрет их брака.
«Кончаловский – талантливый, рефлексирующий и неоднозначный персонаж. Я глубоко убеждена, что в возрасте 40-50 лет он был невыносим и попросту неспособен на длительные серьезные отношения. «Успокоился» он годам к 60-ти, и это тот редкий случай, когда Юлия встретила уже зрелого, мудрого и опытного мужчину, который способен оценить не только красоту, но и ум женщины».
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что молодой начинающей актрисе трудно было не устоять перед таким титулованным мэтром, который является наследником известной семьи. И Юлия, несмотря на юный возраст, поступила как мудрая женщина – не обременяла начинающиеся отношения избыточными ожиданиями, как это делают многие, а отнеслась к вниманию Андрея не более как к флирту. Это, по мнению специалиста, оказалось тем самым случаем, когда секс на первом свидании не закрыл вход на второе, а более того, привел к долгосрочному счастливому браку.
«В чем секрет этой пары? В постоянном взаимном интересе друг к другу. Оба львы по гороскопу – искрометные, яркие, драйвовые и одинаково молодые душой, несмотря на разницу поколений. Бывают 30-летние «старички», а бывают 70-летние «живчики», которые существуют вне времени: позитивно смотрят на жизнь, генетически крепкие телом, сохранившие острый ум и невероятную харизму, что и доказывает долгие годы Андрей Кончаловский».
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что в данном союзе Юлия нашла все то, что многие люди ищут годами: многогранную любовь, позволяющую ей чувствовать себя любимой, защищенной и счастливой.
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