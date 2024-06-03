«Он был невыносим»: как Высоцкая завоевала сердце Андрея Кончаловского

Андрей Кончаловский – яркий представитель знаменитой династии Михалковых – Кончаловских, который прославился своими режиссерскими работами в области кинематографа.

В отличие от своего брата, Никиты, который вот уже почти 50 лет находится в законном браке со своей супругой Татьяной, союз с Юлией Высоцкой у Андрея пятый, и вот уже на протяжении 25 лет вызывает много споров, обсуждений и кривотолков. А все потому, что у супругов разница в возрасте 36 лет и среднестатистическому обывателю непонятно, что может держать людей из совершенно разных поколений вместе столь долгие годы. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», как Юлия смогла очаровать режиссера, и в чем заключается секрет их брака.