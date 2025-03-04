Актриса Юлия Снигирь заявила, что стала блондинкой, захотев «обнулиться». Эксклюзивный комментарий Юлии попал в распоряжение сайта «Страсти».

В конце февраля Юлия удивила всех внезапной сменой имиджа. Если раньше актриса была брюнеткой, то теперь перекрасилась в блондинку. Как выяснилось, знаменитость решилась на преображение ради съемок второго сезона «Золотого дна». Смена образа символизирует, что героиня Юлии готова вступить в борьбу за активы компании «Галактика».

«Мне хотелось обнулиться после первого сезона. Моя героиня пытается начать новую жизнь, но убежать от своей сущности невозможно — Надя остается очень амбициозным человеком», — высказалась знаменитость.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева назвала банальным решение Снигирь стать блондинкой. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что продюсера Яну Рудковскую засняли с накладными волосами на премии «Виктория».