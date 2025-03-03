Яна Рудковская оконфузилась на премии из-за накладных волос

Продюсер Яна Рудковская попала в неловкую ситуацию из-за своего внешнего вида на премии «Виктория». Супруга фигуриста Евгения Плющенко появилась на людях с накладными прядями волос, которые крупным планом попали в объектив камеры. Об этом сообщает «7Дней.ru» и публикует снимок.

Знаменитость позировала на дорожке в элегантном наряде, с красивым макияжем и локонами. У нее были длинные волосы, которые оказались накладными.

Когда блондинка позировала перед камерами, она случайно повернулась к публике спиной, и у нее в волосах заметили накладные пряди. Шиньон был не очень удачно скрыт под натуральными локонами и блестел под вспышками камер.

Кадр распространился в соцсетях, а пользователи пошутили на эту тему. Сама Яна пока не прокомментировала ситуацию. Она часто высказывается о различных событиях в своем Telegram-канале, но в этот раз решила промолчать.

Напомним, что на премии «Виктория» Рудковская была с сыновьями Александром и Арсением, но без мужа.

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