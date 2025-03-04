«Следовало бы отойти от стихийности»: почему Юлия Снигирь ошиблась, став блондинкой
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Юлия Снигирь удивила публику внезапной сменой имиджа. Если раньше актриса была брюнеткой, то теперь перекрасилась в блондинку. Примечательно, что не все поклонники оценили перемены Юлии. Такого же мнения придерживается и профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева. Эксперт считает, что новый образ актрисы стал банальным и менее выразительным. Надежда поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Несмотря на уже зрелый возраст, ее имидж все еще стихийный. Костюмы и одежда подбираются по принципу «удобства и комфорта», что не может не вызывать легкого удивления. Актрисы, как правило, рано овладевают техникой самоподачи – самопрезентацией, и преуспевают в формировании собственного имиджа и управления впечатлением. Выбор одежды по принципу комфорта говорит о психологическом «застревании» в возрасте до 25, в то время, когда тебе уже за 40… Юлия принадлежит к яркому цветотипу – весьма распространенному (как и Лиз Херли, Джоан Коллинз и принцесса Монако Каролина). Для цветотипа Юлии характерен контраст между волосами, кожей и глазами: у нее темные волосы, светлая кожа и средней насыщенности сине-серые глаза», — высказалась Надежда.
В образах Юлии много ахроматических цветов: черного и белого. Но, по словам эксперта, мы практически не видим актрису в одежде, соответствующей ее цветотипу. Коробцева посоветовала актрисе обратить внимание на яркую, резкую цветовую палитру и включить в нее изумрудно-зеленый, маково-красный, бирюзовый.
«В настоящее время Юля кардинально поменяла свой образ – теперь она блондинка. Женщинам яркого цветотипа часто свойственно перекрашиваться в блондинку. Блондинистый образ получается ярким, однако более банальным и менее выразительным в целом. Следует учесть, что такие резкие изменения потребуют весьма энергичных перемен и в гардеробе актрисы. После смены цвета волос ей следовало бы, наконец, начать активно формировать свой имидж и управлять им в целом, отойти, наконец, от стихийности этого процесса», — заявила эксперт.
Надежда Коробцева
Также Коробцева посоветовала Юлии обратить внимание на макияж и использовать в нем искрящиеся, бежевые, синие, угольно-серые, фиолетовые, пурпурные цвета теней; черную, угольно-серую, пурпурную, серо-коричневая подводку и тушь; добавлять чисто розовые или коралловые румяна. У яркого цветотипа в макияже можно выделить губы, выбирая красную помаду, цвет фуксии или ярко-коралловый.