«Следовало бы отойти от стихийности»: почему Юлия Снигирь ошиблась, став блондинкой

Юлия Снигирь удивила публику внезапной сменой имиджа. Если раньше актриса была брюнеткой, то теперь перекрасилась в блондинку. Примечательно, что не все поклонники оценили перемены Юлии. Такого же мнения придерживается и профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева. Эксперт считает, что новый образ актрисы стал банальным и менее выразительным. Надежда поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Несмотря на уже зрелый возраст, ее имидж все еще стихийный. Костюмы и одежда подбираются по принципу «удобства и комфорта», что не может не вызывать легкого удивления. Актрисы, как правило, рано овладевают техникой самоподачи – самопрезентацией, и преуспевают в формировании собственного имиджа и управления впечатлением. Выбор одежды по принципу комфорта говорит о психологическом «застревании» в возрасте до 25, в то время, когда тебе уже за 40… Юлия принадлежит к яркому цветотипу – весьма распространенному (как и Лиз Херли, Джоан Коллинз и принцесса Монако Каролина). Для цветотипа Юлии характерен контраст между волосами, кожей и глазами: у нее темные волосы, светлая кожа и средней насыщенности сине-серые глаза», — высказалась Надежда.

В образах Юлии много ахроматических цветов: черного и белого. Но, по словам эксперта, мы практически не видим актрису в одежде, соответствующей ее цветотипу. Коробцева посоветовала актрисе обратить внимание на яркую, резкую цветовую палитру и включить в нее изумрудно-зеленый, маково-красный, бирюзовый.