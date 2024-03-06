Актриса Юлия Снигирь рассказала о волнении перед Владимиром Этушем при поступлении. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу Кинопоиска.

В Сети появились первые кадры сериала «Преступление и наказание». В новинке кино Снигирь исполнила роль дворянки Марфы Петровны. Также в проекте снялись Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова и Владислав Абашин.

В беседе с журналистами Юлия отметила, что роман «Преступление и наказание» стал для нее знаковым. Актриса поступала в театральный институт с отрывком из данного произведения. Тогда в приемной комиссии был Владимир Этуш, который обратил внимание на ее волнение.

«Читала так эмоционально, что в какой-то момент на прослушивании Владимир Абрамович Этуш сказал: «Деточка, только умоляю, не надо так волноваться». Тогда мне было не очень смешно, а сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой», — высказалась артистка.

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