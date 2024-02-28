«Оказывают мгновенный эффект»: хирург раскрыл секреты красоты Юлии Снигирь

После выхода фильма «Мастер и «Маргарита» многие принялись обсуждать Юлию Снигирь, исполнившую главную роль. Глядя на четкий овал лица актрисы и ее сияющую кожу, зрители задались вопросом, в чем секрет ее красоты. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» пластический хирург Александр Вдовин рассказал, что помогло Юлии добиться такого эффекта.

«Конечно, без личного посещения сложно сказать, что именно делала Юлия, но однозначно она прибегает к уходовым процедурам. Скорее всего, это аппаратные технологии, которые сейчас в тренде и которые предлагают практически все топовые салоны и клиники красоты. Наиболее популярны сегодня такие процедуры, как игольчатый RF-лифтинг Fractora, альтера-терапия (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage. Все их называют альтернативой пластической хирургии, потому что они оказывают мгновенный и стойкий эффект лифтинга. Эти процедуры помогают сделать скулы более очерченными. А это как раз то, что мы видим у Юлии», — высказался хирург.

Александр предположил, что актриса поддерживает овал лица и с помощью инъекций. Обычно это делается препаратами на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция.

«Судя по фото, у Юлии отличное качество кожи и хороший тургор. Этого можно достичь с помощью аппаратных и уходовых процедур. Очевидно, что Юлия не пренебрегает походами к косметологу. Поэтому какие-то дополнительные процедуры ей явно не нужны. Единственное, я порекомендовал бы ей сделать блефаропластику верхнего века. На фотографии видно некоторое нависание. Не факт, что там есть грыжа, но сделать взгляд более открытым с помощью блефаропластики вполне реально», — резюмировал хирург.