Актриса Юлия Снигирь перепутала 39-летнюю Пересильд с ее дочкой Анной
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Актриса Юлия Снигирь перепутала 39-летнюю Юлию Пересильд с ее дочкой Анной. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.
В личном блоге Пересильд поделилась архивным роликом. На нем юная Юлия исполняет хит Анжелики Варум «Городок». Для съемки актриса надела черную кофту с длинными рукавами и джинсы. Также она сделала стрижку каре.
«Юность. Мы с Таней Тереховой поем. Нахлынули воспоминания. Интерьеры впечатляющие», — высказалась Пересильд.
Увидев ролик, Юлия Снигирь, как и многие подписчики, отметила сходство коллеги с ее дочкой Анной. «Это же Аня!» — написала звезда «Мастера и Маргариты».
Отметим, что пока Пересильд никак не комментировала высказывание Снигирь.
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