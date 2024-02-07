Сыграли тайную свадьбу? Юлия Пересильд и Михаил Тройник принимают поздравления от фанатов

Актрису Юлию Пересильд заподозрили в тайной свадьбе с Михаилом Тройником в Китае. Поклонники предположили, что звезды поженились за границей после того, как были опубликованы кадры, на которых артистка была в белом платье.

В первых числах февраля одна из самых обсуждаемый пар отечественного кинематографа решила отправиться в отпуск. В личном блоге Юлия сообщила, что они выбрали для поездки Хайнань. Она также опубликовала несколько совместных снимков с возлюбленным, которые вызвали обсуждения в Сети. Поклонники пришли в восторг от романтичных кадров и решили, что таким образом актеры решили намекнуть на заключение брака.

Отметим, что Пересильд действительно была в похожем на скромное свадебное платье. Вместе с Михаилом она позировала на пляже, и они во время съемки не скрывали чувств друг к другу.

К слову, в декабре прошлого года Юлию и Михаила уже подозревали в тайной свадьбе. Тогда слухи быстро распространились по пабликам, и актрисе пришлось их комментировать. Она заявляла, что на самом деле пока все еще не замужем.

Ранее Юлия Пересильд вспомнила о самых необычных съемках в карьере.