Подружилась с разлучницей? Певица Нюша сделала фото с любовницей мужа

Накануне российская телеведущая Виктория Лопырева отметила с размахом пятилетие своего сына Марка Лео. Торжество состоялось в одном из отелей Дубая. На праздник пришли подруги светской львицы, супруга Владислава Доронина Кристина и певица Нюша, мужа которой подозревают в романе с Лопыревой.

В Сети недавно появились слухи, что певица рассталась со своим мужем Игорем Сивовым после его многочисленных измен. Пока Нюша занималась воспитанием детей и карьерой, ее супруг якобы заводил интрижки на стороне. Причем к нему в любовницы записали, в том числе и Викторию Лопыреву, пишет «7Дней.ru».

Модель опровергала данную информацию, однако после появления новостей об изменах Сивова общение Нюши и модели резко сократилось.

Однако певица Нюша опубликовала совместное фото с моделью. Непонятно, простила ли она Лопыреву или на самом деле информация об изменах ее мужа была просто слухом.

Снимок сделан на дне рождении сына Виктории в Дубае. Туда Нюша пришла без своего супруга. Также на ней не было обручального кольца.

Напомним, ранее представитель певицы Денис Орлов заявил, что слухи о расставании Нюши с ее супругом сильно преувеличены, а кольцо звезда якобы снимала для фотосессии. Тем не менее, внимательные фанаты все же подозревают разлад в семье артистки.