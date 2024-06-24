Актриса Юлия Пересильд основала группу «Мандрагора» и стала ее солисткой. Звезда фильма «Вызов» анонсировала концерт в Санкт-Петербурге в личном блоге.

5 июля 2024 года в Санкт-Петербурге состоится концерт «Мандрагоры». Несколько месяцев назад актриса основала коллектив и стала его солисткой. Также в составе группы ударник Станислав Опойченков, басист Семен Лепешкин, клавишник Александр Тевелев и гитарист Владимир Корниенко.

«Парни, вы — огонь! С вами никогда не страшно. Музыка нас связала. И тайн больше нет — начинаем потихоньку выходить из сумрака», — высказалась Юлия.

Пересильд объяснила, что название группы связано с волшебством и чудом. Это то, что коллектив хочет транслировать в своем творчестве.

Актриса добавила, что группа выступает в жанре поп-рок.

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