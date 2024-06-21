«Прочла о себе много нелестного»: Анна Пересильд рассказала, как относится к критике

15-летняя Анна Пересильд заявила, что ей неприятно читать критику в свой адрес. Об этом сообщает портал PROZVEZD.

После выхода сериала «Слово пацана» Анна Пересильд стала восходящей звездой. У нее появились поклонники, новые контракты, проекты, но вместе с этим и хейтеры. По словам Анны, она прочитала о себе много нелестного в соцсетях. И это расстроило юную актрису.

«В январе вышел второй сезона сериал «Нежность», где я играла роль бунтующего подростка Агаты. Так вот я прочла о себе много чего нелестного в соцсетях, мол, у меня везде выражение лица одно и то же, будто я его и не стараюсь менять – не умею или, напротив, эксплуатирую так зашедший зрителю образ Айгуль. Это, конечно, неприятно читать», — высказалась Пересильд.

Анна призналась, что прислушивается только к конструктивной критике, которая позволяет улучшить актерскую игру.

Несмотря на то, что хейтеры пишут ей неприятности, Пересильд старается не отвечать на негатив.

Ранее Анна Пересильд организовала вечеринку в кругу звездных друзей из «Слова пацана». Подробности читайте в этой новости.