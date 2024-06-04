Актриса Юлия Пересильд и Алексей Учитель встретились на дне рождения дочки

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель встретились на дне рождения дочки. Звезда фильма «Вызов» поделилась кадрами торжества в соцсети.

На днях дочь Юлии и Алексея отметила 11-летие. В честь этого события актриса устроила праздник, на котором воссоединилась с экс-возлюбленным. Артистка показала, как именинница задувала свечи на торте и танцевала с гостями.

«Маша, Мария, Маруся! 11 лет! Ты — моя огненная королева, женщина-загадка, нежная душа в такой безумно горячей оболочке. Я люблю тебя! Будь собой. Мы всегда рядом», — обратилась Юлия к дочке.

Также на празднике присутствовал Михаил Тройник, новый возлюбленный Пересильд.

Напомним, что Юлия родила от Алексея дочерей Анну и Марию. Экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения ради детей.

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