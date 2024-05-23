Анна Пересильд организовала вечеринку в кругу звездных друзей из «Слова пацана». Об этом стало известно из соцсетей актрисы.

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя отпраздновала свой 15-й день рождения. Анна Пересильд пригласила на праздник в ресторан звездных друзей — актера Сергея Бурунова, режиссера «Слова пацана» Жору Крыжовникова и коллегу по съемкам в сериале Льва Зулькарнаева.

«Теплый и уютный день с самыми близкими мне людьми. Столько приятных слов я вчера услышала… Плакала, смеялась, удивлялась! Спасибо вам, дорогие подписчики, за ваши поздравления, их очень много», — написала в блоге она.

Анна Пересильд появилась на дне рождения в достаточно скромном наряде, надев белый корсет, бра черного цвета и мини-юбку.

Напомним, Анна Пересильд исполнила одну из главных ролей в сериале «Слово пацана». Девушка сыграла Айгуль.

Ранее мы писали о том, что Анна Пересильд раскрыла свое отношение к хейту.