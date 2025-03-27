Актриса Яна Поплавская высмеяла уехавшую из России Божену Рынску

Известная актриса Яна Поплавская высмеяла уехавшую из России журналистку Божену Рынску за ее желание вернуться на родину. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Артистка назвала поведение уехавшей звезды нелепым.

«Как нелепо и глупо выглядит желание уехавших вернуться в Россию. Что только не придумают: и мать сильно болеет, и дети, и медицина дорогущая, и народ не сильно уже и бесит», — поделилась Поплавская.

В качестве примера актриса привела высказывание Рынски о том, что она проиграла, выбрав эмиграцию, как проиграла Европа и Украина.

Напомним, в 2022 году Божена Рынска отказалась от российского гражданства. В 2023 году журналистка вместе с дочерью уехала из России в Латвию. Она неоднократно выступала против СВО.

Незадолго до этого Яна Поплавская заявила, что Филиппу Киркорову нужно собрать перья и уехать из страны.

Также Яна Поплавская поддержала Вику Цыганову, раскритиковавшую звезд.