Актриса Яна Поплавская высмеяла уехавшую из России Божену Рынску
© Kashaev Pavel/East News
Известная актриса Яна Поплавская высмеяла уехавшую из России журналистку Божену Рынску за ее желание вернуться на родину. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
Артистка назвала поведение уехавшей звезды нелепым.
«Как нелепо и глупо выглядит желание уехавших вернуться в Россию. Что только не придумают: и мать сильно болеет, и дети, и медицина дорогущая, и народ не сильно уже и бесит», — поделилась Поплавская.
В качестве примера актриса привела высказывание Рынски о том, что она проиграла, выбрав эмиграцию, как проиграла Европа и Украина.
Напомним, в 2022 году Божена Рынска отказалась от российского гражданства. В 2023 году журналистка вместе с дочерью уехала из России в Латвию. Она неоднократно выступала против СВО.
Незадолго до этого Яна Поплавская заявила, что Филиппу Киркорову нужно собрать перья и уехать из страны.
Также Яна Поплавская поддержала Вику Цыганову, раскритиковавшую звезд.