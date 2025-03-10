«Мы не меняем своих на перья и стразы»: Яна Поплавская поддержала Вику Цыганову, раскритиковавшую звезд

Яна Поплавская публично поддержала Вику Цыганову, раскритиковавшую Филиппа Киркорова и других звезд шоу-бизнеса. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» заступилась за певицу, которую Оскар Кучера обвинил в том, что она «прикрывается патриотизмом».

1 марта на премии «Виктория-2025» почетного звания «Певец года» удостоился известный скандальной репутацией Филипп Киркоров, что возмутило Вику Цыганову. Однако с артисткой не согласился Оскар Кучера, упрекнув ту в том, что она «пытается напомнить о себе, прикрываясь патриотизмом». В ответ певица заявила, что телеведущий выступает от имени «„звезд“, критикующих Россию» и живущих «за счет страны, народ которой ненавидят, рассматривая его лишь в качестве источника своей выгоды».

На защиту певицы решила встать Яна Поплавская. Актриса отметила, что Оскар Кучера, упрекнувший Вику Цыганову в патриотизме, «защищает безголосого фрика в стразах, чьего патриотизма хватило на пупсов в виде самого себя и коробку залежалых сигарет для бойцов во время единственной поездки в Донбасс».

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала «отвратительным» то, что «свои начинают „жрать“ своих». Яна Поплавская осудила Оскара Кучера за отсутствие поддержки российских артистов, чьи выступления вырезали из эфира Первого канала. Актриса призвала телеведущего бросить «натирать петушиные стразы» и согласилась с Викой Цыгановой, заявив, что «патриоты своих не бросают».

«Лучше заняться настоящим делом вместо того, чтобы до блеска натирать петушиные стразы. <…> А ответ Вики Цыгановой я процитирую целиком, потому что полностью согласна насчет двойственных моральных принципов. Мы, патриоты, своих не бросаем. Мы не меняем своих на перья, стразы, американские паспорта и протекцию», — отметила Яна Поплавская.

Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская назвала поклонников уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой людьми с «низким социальным сознанием».