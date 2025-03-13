Яна Поплавская заявила, что Киркорову нужно собрать перья и уехать из страны

Актриса Яна Поплавская посоветовала Филиппу Киркорову собрать перья и уехать из страны. Звезда «Красной шапочки» поделилась своим мнением о певце и его коллеге Лолите Милявской в интервью каналу «PROЖизнь». Об этом сообщает «Жизнь».

Поплавская возмутилась, что Киркорова и Лолиту недостаточно наказали после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

«Если бы история была кулуарной, за закрытыми дверями — ну вы же не идете к соседям выяснять, в каком они там виде, — это одно дело. Взрыв еще произошел потому, что эти люди решили, что они настолько схватили Бога за бороду, настолько у них все схвачено, что — а вот мы так прилюдно!» – поделилась мнением звезда.

Артистка не поверила в раскаяние звезд, которые извинялись и жертвовали деньги на благотворительность.

«Что им нужно сделать, чтобы им поверили? Уехать!» – убеждена Яна.

Звезда назвала Киркорова человеком, который «помешан на перьях и камнях». Она напомнила о его выступлениях в Америке и призвала следовать закону. Также она высказалась и о Лолите Милявской, которая ее «оскорбляет». Поплавская отметила, что певица выходит на публику в непотребном виде.

«Которая при каждом удобном случае, когда горит одно место, начинает вспоминать о больной дочери и о маме. А потом радостно сообщает: «Ну все, наказание закончилось, нам разрешили!..» Эти люди называются вынужденные патриоты», – считает звезда.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова резко раскритиковала Филиппа Киркорова.