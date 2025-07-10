Актриса Яна Поплавская поблагодарила убийцу полковника СБУ Ивана Воронича

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале выразил благодарность убийце полковника СБУ Ивана Воронича, который причастен к организации террористических атак на территории России.

«В Киеве кто-то грохнул полковника СБУ Ивана Воронича, который занимался подготовкой терактов в России. Его застрелили на улице из пистолета с глушителем. Выражаем неизвестному герою благодарность», — написала артистка.

Напомним, что офицер украинской разведки был застрелен в Голосеевском районе города Киев. Гибель своего сотрудника также подтвердили в СБУ. Всего в 50-летнего Ивана Воронича было произведено пять выстрелов. Сообщается, что после убийства киллер скрылся с места преступления.

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