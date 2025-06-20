Вступила в сговор ради авто: в деле об убийстве экс-мэра Самары Тархова появилась новая обвиняемая

В деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова появилась новая обвиняемая. 78-летнюю женщину подозревают в сговоре с внучкой погибшего и мошенничестве. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, пенсионерка является родственницей подельников, причастных к смерти экс-мэра. Предварительно, пожилая россиянка была сообщницей внучки Тархова. После убийства она завладела автомобилем жертвы и продала его за миллион рублей. Сейчас женщина находится под домашним арестом. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве с имуществом.

Напомним, что внучка Тархова Екатерина призналась в убийстве дедушки и его жены. Она рассказала, что отравила родственников, а затем заморозила их тела при помощи азота. Расчленением она занималась вместе с сообщником.

Уже из СИЗО Екатерина связалась с телеведущим Андреем Малаховым и рассказала, что сожалеет о случившемся. В письме она отметила, что была под влиянием убийц, которые манипулировали ею.

Ранее дочь убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова прислала из колонии письмо на телевидение.