В 2023 году была подорвана машина Захара Прилепина. В результате погиб его водитель и ближайший друг Саша «Злой». Писатель уверен: организовал убийство лично глава Украины Владимир Зеленский.

Прилепин считает, что Зеленский лично отдал приказ об его устранении и убийстве его лучших друзей. Теперь у писателя к президенту Украины личные счеты.

«Потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийства моих лучших друзей и моё собственное убийство. Зеленский — террорист, легализованный мировым сообществом», — приводит слова общественного деятеля Life.ru.

Как пояснил Захар, глава киевского режима — серьезный противник, поэтому послания к нему должны быть не на словах. Воздействовать на него нужно конкретными действиями, убежден Прилепин.

Машина писателя подорвалась два года назад, когда он ехал в Нижегородской области вместе с 27-летним водителем Александром Шубиным. Последний погиб на месте, а Прилепин в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Ранее Захар Прилепин выразил сомнения по поводу примирения с Украиной. Он уверен, что, пока у власти Владимир Зеленский, мира быть не может.