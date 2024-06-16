«Я сама себе его подарила»: певица Лолита Милявская вышла в свет в украшении за миллион долларов

14 июня певица Лолита Милявская, которая недавно вернулась на сцену после бойкота на телевидении, стала ведущей «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в Москве. Артистка появилась на мероприятии в украшении, которое стоит более миллиона долларов. Об этом пишет Kp.ru.

Для музыкальной премии исполнительница хита «На Титанике» выбрала черное облегающее мини-платье с длинными рукавами, телесные колготки в сетку и серебристые туфли на каблуках, украшенные стразами. Дополнило образ колье с изумрудом.

По словам Лолиты, она сама купила себе роскошное украшение.

«Да, это изумруд. Я сама себе его подарила», — заявила певица.

Артистка отметила, что драгоценные камни нужно чистить, однако призналась, что сама зачастую может лечь спать прямо в украшениях.

«Вообще надо чистить. Грим все-таки остается на шее. И я такая, если я во что-то влезла, я потом уже не снимаю это украшение на ночь», — поделилась Лолита.

Ювелир Григорий Бакатов подчеркнул, что колье Лолиты стоит огромных денег.

«Тут изумруд (это колумбийский камень) в 10 карат. Редкое украшение и безумно дорогое. Более миллиона долларов красуется на шее Лолиты», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Лолита рассказала о своей «копеечной» пенсии при многомиллионных налогах.