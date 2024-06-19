Модель Виктория Боня сообщила о смерти мамы 39-летней юмористки Надежды Сысоевой

Модель Виктория Боня сообщила о смерти мамы юмористки Надежды Сысоевой. Светская львица рассказала о семейной трагедии Надежды в соцсети.

После новой серии «Выжить в Дубае» между Боней и Сысоевой возник скандал. Участницы шоу не поделили палатку на съемках проекта. Надежда заявила, что не хотела спать с Викторией из-за ее репутации. Модель гневно отреагировала на высказывания коллеги по шоу. Она отметила, что в прошлом Сысоева не стыдилась ночевать в ее квартире. Более того, Виктория пообещала раскрыть правду о поведении юмористки на съемках передачи. Однако, узнав о трагедии Надежды, она не стала этого делать.

Сысоева написала ей смс, в котором сообщила о смерти мамы. В память о родственнице юмористка предложила не оскорблять друг друга.

«Надя написала, что у нее умерла мама. Я соболезную и не буду поднимать то, что ты говорила про Сашу, но ты сама знаешь свое реальное отношение к нему и его отношение к тебе. Во мне хватает солидарности и сочувствия к твоей ситуации. Я тебя прощаю, у меня нет обиды, но не надо меня трогать», — высказалась знаменитость.

После этого Боня сообщила о встрече с Сысоевой. Как выяснилось, им удалось помириться и извлечь уроки из конфликта.

Ранее Виктория Боня разругалась с Сашей Стоуном на съемках шоу «Выжить в Дубае». Подробности читайте в этой новости.