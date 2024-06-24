Актриса Татьяна Васильева назвала причину отсутствия ролей в кино и сериалах

Актриса Татьяна Васильева рассказала, что причина ее длительной творческой паузы заключается в том, что ей больше не интересны съемки в кино и сериалах.

«Если это будет какой-то сериал, то я, скорее всего, не захочу. Я знаю, что такое сниматься в сериале <...> Ты сегодня проговорил, и все, пока! Съемочный день закончен, и все, и точка. Что это было? И при этом так все это неразумно», - объяснила Васильева в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

По словам Васильевой, она уже очень давно не снималась у хороших режиссеров, поэтому не видит в поиске новых ролей смысла. При этом артистка продолжает трудиться на театральной сцене.

«Театр, лишний раз только убеждаюсь, что это - мое, а кино, наверное, не мое. Я не знаю, чего мне там делать», - поделилась Васильева. Актриса отметила, что она не доверяет режиссерам и должна "все время проверять".

Также Васильева рассказала, что станет бабушкой в шестой раз.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева родилась в Ленинграде 28 февраля 1947 года, окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ. Первая ее роль в кино - Вера Овсянникова в фильме «Всмотритесь в это лицо». Также актриса известна ролями в фильмах «Самая обязательная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть» и «Здравствуйте, я ваша тетя».