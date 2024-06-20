Актриса Татьяна Шехова заявила, что Егор Зайцев не хотел выходить из тени отца. Об этом сообщает mk.ru.

19 июня стало известно о смерти Егора Зайцева. Наследник именитого кутюрье долгое время боролся с раком, однако недуг оказался сильнее. Актриса Театра моды Татьяна Шехова заявила, что умершего ценили за тонкий вкус и многогранность «творческого дара». При этом Шехова считает, что Зайцев не раскрыл весь потенциал: он не хотел выходить из тени отца.

«Егор был и остаётся не до конца раскрытой личностью, талантом и одиозной фигурой в мире русской моды. При жизни обоих модельеров он не хотел выходить из тени славы отца, это был его личный выбор», — высказалась Татьяна.

Ранее байкер Александр Залдастанов показал последнее фото Егора Зайцева из больницы. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что Егор Зайцев заработал на модном доме отца 26 миллионов рублей.