На 6 млн рублей больше, чем отец: раскрыты заработки модного дома Зайцева под руководством его сына

Егор Зайцев заработал на модном доме отца 26 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

После смерти Вячеслава Зайцева в апреле 2023 года, его сын Егор Зайцев стал единственным владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Наследник продолжил работу над новыми коллекциями модного дома и расплачивался по долгам с теми, кому еще при жизни бренд Зайцева-старшего задолжал.

Согласно открытым источникам, доходы организации за 2023 год составили 26 миллионов рублей. Чистая прибыль — 1,1 миллион рублей. При этом, годом ранее, когда у руля еще стоял Вячеслав Зайцев, доходы были скромнее — 20 миллионов рублей.

Напомним, Егор Зайцев скончался вечером 19 июня. Сыну модельера было 64 года. Причиной смерти Зайцева-младшего стали осложнения на фоне онкологии.

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