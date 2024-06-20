«Ушел внезапно и навсегда»: опубликовано фото умирающего Егора Зайцева из больницы

Байкер Александр Залдастанов показал последнее фото Егора Зайцева из больницы. Лидер сообщества «Ночные волки» высказался о смерти Зайцева в соцсети ВКонтакте.

19 июня 2024 года стало известно о смерти 64-летнего Егора Зайцева. Наследник Вячеслава Зайцева долгое время боролся с раком, однако недуг оказался сильнее. Байкер отметил, что в СМИ было много ложной информации о здоровье Егора. По его словам, 31 мая Зайцев присутствовал на 35-летии клуба.

«Сегодня от нас ушел Егор. Ушел внезапно и навсегда. Пресса смакует медицинские подробности, которых не существовало. До самой смерти он оставался «Ночным волком». Все его мысли были связаны именно с нами», — заявил Александр.

По словам байкера, Егор предчувствовал свой уход. Последние дни жизни он провел в больнице, в которую к нему приходил батюшка.