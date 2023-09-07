Актриса Талызина рассказала о конфликте Лии Ахеджаковой с федеральным каналом

Актриса Валентина Талызина рассказала о конфликте Лии Ахеджаковой с федеральным каналом. Знаменитость поделилась откровением с Вечерней Москвой.

Среди актеров ходили слухи о ссоре Талызиной и Ахеджаковой. Однако в беседе с журналистами звезда «Афони» опровергла подобные сообщения. По словам знаменитости, между ней и коллегой «не было конфликта». Зато, как выяснилось, Ахеджакова поругалась с руководством Первого канала. Вот почему артистка не появилась в продолжении «Иронии судьбы».

Также Талызина прокомментировала и свое отсутствие во второй части культового фильма. По словам актрисы, режиссер Эльдар Рязанов не приглашал ее на пробы.

«Меня никто не приглашал. Эльдар Рязанов пробовал Свету Немоляеву, Люсю Гурченко, но меня — нет», — резюмировала знаменитость.

Ранее актриса Чулпан Хаматова осудила Лию Ахеджакову за нежелание покинуть Россию. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что премьера последнего фильма с Владимиром Меньшовым вызвала ажиотаж в Москве.