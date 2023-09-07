Премьера последнего фильма с Владимиром Меньшовым вызвала ажиотаж в Москве. Об этом сообщает издание The Voice.

На днях в Москве состоялась премьера фильма «У людей так бывает». Этот проект стал последним в творческой биографии Владимира Меньшова. Вот почему он с особой теплотой был воспринят публикой.

Режиссером фильма является Валерий Белоцерковский. По словам деятеля кино, именно Меньшов настоял на том, чтобы он снял этот фильм. Свою позицию Меньшов объяснил тем, что проект станет «новым словом в искусстве». И, действительно, главная особенность мелодрамы заключается в отсутствии в ней диалогов.

Актриса Екатерина Шпица отметила, что съемки «У людей так бывает» стали последним желанием Меньшова.

«Вторую часть мы снимали уже после смерти Владимира Меньшова. Кадры с его портретом в траурной рамке оказались реальными. Он хотел, чтобы мы сделали полнометражный фильм», — высказалась исполнительница главной роли в киноленте.

Ранее мы писали о том, что премьерный показ фильма посетил Михаил Шуфутинский. 75-летний певец пришел на светское мероприятие сильно похудевшим. Подробности смотрите в этой статье.