Актриса Светлана Немоляева вызвала скорую из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Немоляева, находясь в московской квартире, почувствовала себя плохо и вызвала экстренные службы. Звезда «Служебного романа» жаловалась на слабость и одышку. Врачи выявили у нее приступ фибрилляции предсердий.

В беседе с журналистами актриса отметила, что чувствует себя уже хорошо. Она не планирует отменять спектакль со своим участием, который состоится 19 октября.

Ранее Светлана Немоляева посочувствовала актерам Театра Армии, уволенным ее сыном. Подробности читайте в этой новости.

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