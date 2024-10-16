«Задели глаз»: Витас рассек бровь на спаррингах по муай-тай

Певец Витас опроверг информацию о слепоте. Он назвал это чушью и рассказал, что рассек бровь на спаррингах, был задет глаз, потребовалась операция.

Подробности приводит Газета.Ru.

Витас эмоционально отреагировал на информацию о том, будто его спасли от слепоты. Выяснилось, что музыкант обращался к врачам, но по другому поводу.

«Чушь. Было рассечение брови на спаррингах по муай-тай. Также задели глаз, и была проведена операция», - рассказал Витас.

16 октября появилась информация о том, что певец едва не ослеп. За 2,5 месяца ему якобы провели несколько операций. Реабилитация прошла успешно, артист восстановился, хотя во время лечения ходил в солнцезащитных очках, его поддерживали дочь и жена. В ноябре у артиста запланировано выступление в Китае.