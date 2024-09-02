«Все хотят играть на сцене»: Немоляева высказалась о массовых увольнениях сына в Театре Армии

Актриса Светлана Немоляева прокомментировала назначение сына на пост главного режиссера Театра Армии, а также решение изменить актерский состав учреждения. По ее мнению, ситуация довольно рядовая, но она все равно сочувствует коллегам, которых лишили работы.

Александр Лазарев-младший занимает должность главного режиссера всего полгода. Но уже успел разгореться скандал. Дело в том, что с его приходом, произошли массовые увольнения артистов. В СМИ сообщали о 67 людях. Обиженные экс-сотрудники театра даже обратились к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы добиться справедливости. Но, как считает Немоляева, ничего необычного не произошло.

Актриса рассказала, что с приходом нового руководства часто следуют увольнения. Просто не все ее коллеги готовы легко покидать труппу.

«Актеры крайне редко уходят из театра по собственному желанию. Даже при небольшой занятости. При маленьких зарплатах, все равно не уходят, потому что это их жизнь. Все хотят играть на сцене», - поделилась знаменитость с Kp.ru.

Тем не менее, Светлана Немоляева сочувствует тем, кто остался без работы. Она отметила, что не представляет «глубину их страданий». По ее словам, есть актеры, которые легко расстаются со сценой, но некоторым это дается крайне тяжело.

В любом случае решение сына Немоляева не осуждает. Она призналась, что у режиссера и худрука должны быть сильные характеры. Вот только цифру 67 уволенных человек она не подтвердила. В беседе с журналистами актриса рассказала, что знает лишь о 6-7 коллегах, с которыми не продлили контракт.

Ранее Светлана Немоляева опровергла слухи о существовании черных списков на «Мосфильме».