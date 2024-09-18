41-летняя Светлана Ходченкова появилась на премьере фильма в образе студентки

41-летняя актриса Светлана Ходченкова появилась на премьере фильма в образе студентки. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Маме снова 17», главную роль в котором исполнила Светлана Ходченкова. По сюжету, актриса примерила на себя образ директора школы. Новая роль вдохновила Светлану на молодежный наряд: на красной дорожке она появилась в сером пиджаке, белой футболке, свободных джинсах и остроносых туфлях. Ее образ дополнили очки, нюдовый макияж и локоны.

«Женщине очень сложно в возрасте 35-38 лет изображать подростка так, чтобы это не выглядело клоунадой, чтобы это было органично и смешно. Света работала над своей ролью ответственно», — рассказала режиссер фильма.

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