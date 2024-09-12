«Не про искры и пожары»: почему Ходченкова скрывает любимого мужчину
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Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», почему актриса Светлана Ходченкова скрывает личную жизнь. Светлана Ходченкова – одна из самых красивых актрис плеяды нулевых. Высокая, стройная, с типичными славянскими чертами лица, она, безусловно, всегда привлекала внимание, как режиссеров, так и представителей противоположного пола.
Не каждой начинающей актрисе выпадает в жизни уникальный шанс начать свою карьеру в картине легендарного режиссера, как это посчастливилось Светлане. На главную роль в фильме «Благословите женщину» ее пригласил сам Станислав Говорухин!
«В те времена Светлана была пышнотелой, настоящей русской красавицей, и многие режиссеры отметили, что впоследствии с потерей килограммов, она утратила свой натуральный шарм и обаяние. Но время диктуют свои стандарты красоты, девушки стараются к ним приблизиться, и Светлана не стала исключением, что, на мой взгляд, сделало ее такой же, «как все». К счастью, ее актерскому таланту и востребованности в профессии, это никак не помешало».
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что Светлану, как «Водолея» по гороскопу, отличает свободолюбие, креативность мышления, рискованность в принятии решений, что и повлияло на количество браков и разводов в ее жизни. Водолея очень сложно удержать в стандартных рамках, что и приводило к частому распаду отношений.
Анна прокомментировала то, что актриса часто демонстрирует в соцсетях свою фигуру. Она считает, что человек, который в своей жизни поборол лишний вес, всегда будет демонстрировать достигнутый результат. Это происходит на подсознательном уровне и никак не связано с временными интервалами, т.е. неважно, произошло это год или двадцать лет назад.
«А мужчину своего Светлана не показывает вот почему. Уже ничего и никому не надо доказывать. Ходченкова востребована в профессии, довольна своей внешностью, она повзрослела, стала мудрее и успокоилась. Настоящая любовь не требует демонстрации. Она не про искры и пожары, она про тихую гавань и доверие. Думаю, именно по этой причине мы видим лишь счастливое лицо этой красивой молодой женщины».
Анна Осипова
Сваха