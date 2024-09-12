«Не про искры и пожары»: почему Ходченкова скрывает любимого мужчину

Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», почему актриса Светлана Ходченкова скрывает личную жизнь. Светлана Ходченкова – одна из самых красивых актрис плеяды нулевых. Высокая, стройная, с типичными славянскими чертами лица, она, безусловно, всегда привлекала внимание, как режиссеров, так и представителей противоположного пола.

Не каждой начинающей актрисе выпадает в жизни уникальный шанс начать свою карьеру в картине легендарного режиссера, как это посчастливилось Светлане. На главную роль в фильме «Благословите женщину» ее пригласил сам Станислав Говорухин!