Актриса сериала «Две судьбы» Семенова заявила, что не ходит к косметологу

Актриса сериала «Две судьбы» Екатерина Семенова заявила, что не ходит к косметологу. Об этом сообщает Леди Mail.

В беседе с журналистами актриса пожаловалась на свою занятость: она не только снимается в кино, но и сама занимается производством фильмов. Екатерина заявила, что ей не хватает времени на женские радости — на шопинг и поход к косметологу.

«Давно у него не была, нет времени. Но я регулярно сама себе делаю массаж лица, занимаюсь бикрам-йогой», — высказалась знаменитость.

Также Екатерина отметила, что не посещает тренажерный зал. Занятия спортом ей заменяют пешие прогулки.

«Я много хожу пешком, стараюсь в день проходить не меньше 10000 шагов. Это заменяет мне спорт», — резюмировала актриса.

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