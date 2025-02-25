Актриса Кристина Асмус появилась на премьере фильма в платье за 75 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Кристина Асмус является частой гостьей светских мероприятий. На одном из последних она появилась в бархатном платье-футляре с открытыми плечами. Наряд актрисы подчеркнул ее стройную фигуру. Также Асус дополнила образ укладкой, нюдовым макияжем и серьгами.

По информации источника, Кристина выбрала платье от российского бренда за 75 тысяч рублей. Ее наряд не из новой коллекции, а из новогодней.

Подписчики пришли в восторг от образа Кристины.

«Шикарное платье! Очень красиво, и образ, и платье», — написали фолловеры.

Сама актриса не скрывает, что полюбила наряжаться только недавно. Раньше она не так много времени уделяла своему гардеробу.

«Наряжаться — не мешки ворочать. А это дело я в последнее время очень полюбила. Раньше мне было диагонально, как я выгляжу, главное — суть. А сейчас и свет стал важен в кадре, и платье на премьеру дольше обычного выбираю (возрастное, видимо)», — написала Кристина.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Асмус зарабатывает от 1,5 млн рублей за съемку. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».