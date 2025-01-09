Всего два пункта: актриса Бортич раскрыла список требований к мужчине на первом свидании

Актриса Александра Бортич представила базовый список требований к мужчине на первом свидании. Оказалось, что у знаменитости есть всего два пункта, среди них – отсутствие аллергии на собак.

После развода артистка скрывает личную жизнь и публикует снимки только с маленьким сыном. Но зато она часто путешествует и посещает светские мероприятия, где ее замечают в обществе мужчин. Поклонники не сомневаются, что у Александры нет недостатка в ухажерах.

На днях актриса опубликовала в соцсетях серию фото с отдыха, на которых позировала у бассейна в вечернем платье, босоножках и с красивым макияжем. Она дополнила образ аксессуарами и порассуждала о мужчинах. Девушка обозначила пункты для потенциального бойфренда.

«Базовый список требований, выдвигаемый на первом свидании. 1. Навык красивого фотографирования 2. Отсутствие аллергии на собак», – написала Бортич.

В Сети отметили, что это не такой уж сложный список к кавалеру. Также появились предположения, что у Александры уже есть бойфренд, так как она опубликовала красивые фотографии.

Напомним, что она дважды была замужем. Первый супруг звезды — рэпер Вячеслав Воронцов. А второй — Евгений Савельев. От него она родила сына в 2020 году. А спустя три года после этого Саша объявила о разводе.

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