Актриса Пересильд решила перепеть хиты из сериала «Слово пацана»

Дочь Юлии Пересильд нашла нужным перепеть хиты из сериала «Слово пацана». Об этом сообщает портал Вокруг.ТВ.

14-летняя Анна стала популярна благодаря съемкам в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девочка исполнила роль школьницы по имени Айгуль. Сюжетная линия ее героини развивается весьма трагично.

После выхода финальной серии наследница Юлии напомнила поклонникам основные песни проекта. В личном блоге Пересильд показала видео с их исполнением. Также Анна спела главный хит «Пыяла». Девочка отметила, что данная композиция является ее фаворитом.

«Мне так нравится эта песня», — высказалась Анна.

Ранее сообщалось о том, что актриса Юлия Пересильд отправила дочь к психологу после съемок в «Слове пацана». Подробности смотрите в этой статье.

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