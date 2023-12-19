«Работали с психологом»: Пересильд рассказала о съемках дочери в «Слове пацана»

Известная актриса Юлия Пересильд призналась, что волновалась за дочь, когда она принимала участие в съемках сериала «Слово пацана, Кровь на асфальте». Об этом сообщает портал WomanHit.ru.

По словам артистки, ее наследница не просто исполняла роль в проекте, а пропускала все переживания своей героини через себя, поэтому на протяжении всего съемочного процесса она и ее супруг Алексей Учитель поддерживали дочь морально. Уточняется, что в «Слове пацана» Анна Пересильд сыграла девочку Айгуль, которая столкнулась с первой любовью и предательством, а также пережила изнасилование.

«Мы очень сильно переживали, работали с психологом», — заявила Юлия Пересильд.

Звезда добавила, что после завершения съемок была вынуждена отправить дочь к психологу, поскольку хотела быть уверенной, что с внутренним состоянием девочки действительно все хорошо.

Ранее Юлия Пересильд рассказала о реакции на первый поцелуй дочери, который случился на съемочной площадке сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».