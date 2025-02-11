Актриса Ольга Тумайкина появилась на премьере фильма с 16-летней дочкой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

9 февраля в Москве состоялась премьера комедии «Манюня: День рождения Ба». Мероприятие посетили Нонна Гришаева, Анна Хилькевич, Ольга Кабо, Лиза Моряк, Анна Чурина, Галина Ржаксенская и Ольга Тумайкина. Примечательно, что актриса вышла в свет не одна, вместе с дочерью-подростком.

Ольга появилась на мероприятии в черной блестящей блузке и классических брюках, а ее наследница отдала предпочтение серому брючному костюму. Известно, что 16-летняя школьница мечтает пойти по стопам мамы и освоить актерскую профессию. К слову, старшая дочь Ольги состоит в труппе театра им. Вахтангова.

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