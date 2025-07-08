Актриса Ольга Сутулова опубликовала фото с повзрослевшими сыновьями от Стычкина

Актриса Ольга Сутулова опубликовала фото с повзрослевшими сыновьями от Евгения Стычкина. Знаменитость поделилась семейными кадрами в соцсети.

Ольга воспитывает 4-летнего сына Михаила и 3-летнего Якова от Евгения Стычкина. Как выяснилось, актриса не расстается с наследниками даже на работе. Сутулова взяла сыновей на съемки и жила с ними в селе Атабаево. По словам звездной мамы, она, как и дети, осталась в восторге от поездки, во время которой были сделаны семейные кадры.

На одном из снимков актриса запечатлена с сыновьями во время прогулки на катере. На другом — Михаил и Яков позируют на фоне фермы.

«Какая крутая вещь — экспедиция. Ты вроде бы работаешь, но на самом деле отдыхаешь. Главное — продюсерам не говорить», — высказалась знаменитость.

По словам актрисы, она до сих пор находится в эйфории от поездки. Ольга не только успела поработать, но и насладиться природой, порыбачить и искупаться в Каме.

«Все лето бы так провела, но я тут снимаюсь», — заявила артистка.

Ранее актеры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова впервые вышли в свет с сыновьями. Подробности читайте в этой новости.

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