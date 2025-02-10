Актеры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова впервые вышли в свет с сыновьями

Актеры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова впервые вышли в свет с маленькими детьми. Четырехлетний Михаил и двухлетний Яков сопровождали родителей на благотворительном мероприятии. Об этом сообщает портал «7Дней.ru».

Как отмечают журналисты, звезды активно участвовали в программе праздничного дня. Они общались с посетителями ВДНХ и катались вместе с наследниками на коньках.

«Добро делать приятно! Сегодня на катке все радуются и получают удовольствие от жизни, параллельно совершая добрые дела», - заявил Стычкин.

Напомним, что Евгений многодетный отец. От первого брака с пианисткой Екатериной Сканави у него есть дочь Александра и сыновья Лев и Алексей. От второго — сыновья Михаил и Яков. Но также у актера есть внебрачный ребенок. В период студенчества у него был короткий роман, который закончился рождением дочери. Девочку назвали Софией.

Несмотря на то, что после появления на свет первенца у Стычкина сильно изменилась жизнь, он до сих пор поддерживает связь со старшей дочерью, и она общается с его другими детьми.

Ранее Ольга Сутулова рассказала о работе с Евгением Стычкиным.