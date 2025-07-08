Мизулина опубликовала в соцсетях фото с SHAMAN в День семьи, любви и верности

Екатерина Мизулина опубликовала фото с возлюбленным Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) поделилась романтичными кадрами в День семьи, любви и верности в личном Telegram-канале.

Пара позировала в обнимку на белом фоне. Артист надел классический темный костюм и белую рубашку, а его избранница была в черном облегающем платье. На одном из кадров влюбленные обнимались, а на другой держали пальцы таким образом, чтобы они символизировали сердце.

Мизулина не стала подписывать фотографии, а просто добавила смайл в виде красного сердца.

СМИ отмечают, что глава Лиги сопровождает любимого на работе и ждет дома с вкусным ужином. Не так давно она приезжала к Ярославу во время съемок с едой – яичницей и супом. Поклонники отмечают, что пара выглядит гармонично, хоть у них и имеется разница в возрасте.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN заговорил о свадьбе с Мизулиной. Он поделился подробностями новых отношений и напомнил, что у него за плечами два развода. Именно поэтому певец не очень хочет спешить с новым бракосочетанием и отмечает, что они с Екатериной находятся на старте отношений.