Актриса Ольга Будина заявила, что «Гарри Поттер» стирает человеческие достоинства. Знаменитость поделилась мнением в эфире YouTube-шоу ЭМПАТИЯ МАНУЧИ.

По мнению Ольги, в книгах о «Гарри Поттере» стираются человеческие достоинства и возможности, этим они отличаются от советских произведений. Актриса считает, что Гарри Поттер без магических сил — «никто». Ольга отметила, что в наших сказках именно человек одерживает победу над злом.

«Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. А вот в наших сказках победу одерживает именно человек, когда он проявляет свои качества, когда он меняется», — высказалась знаменитость.

Будина считает, что произведения, подобные «Гарри Поттеру» порождают беспомощность у детей. По мнению актрисы, глядя на главного героя, молодое поколение будет надеяться на магию, а не на свои силы.

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