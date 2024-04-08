«Интересно, сколько это будет продолжаться»: Будина заявила об отсутствии работы

Российская актриса Ольга Будина, которая придерживается патриотических взглядов, заявила об отсутствии предложений по съемкам в кино. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По словам артистки, она не получила ни одной роли после начала СВО.

«За эти два года я не получила ни одного предложения по съемкам в фильмах. И практически я не получаю предложений по выступлению в концертах. Тут, собственно, я никакой «Америки не открываю» - все наши телезрители смотрят ТВ и меня там не находят», - поделилась Будина.

Ведущий в ответ предположил, что подобная ситуация сложилась из-за патриотических взглядов звезды. Он также обратил внимание, что перед началом съемок интервью Будина предположила, что ее «отменяют» либералы.

«Мне просто интересно сколько это будет продолжаться еще. Я-то себя чувствую бесконечно нужной и востребованной, но то, что я делаю сегодня – это абсолютно бесплатно. А я ведь тоже человек… Мне самой интересно – сколько я еще могу продержаться в этом состоянии», - рассказала актриса.

Помимо этого, артистка призналась, что ее не пустили во ВГИК с лекцией, которую она читает на протяжении многих лет – «Кинематограф как социальный инженеринг». Уточняется, что попросили знаменитость прочесть эту лекцию сами студенты.

Ранее артист Иван Стебунов рассказал об истериках актрис перед постельными сценами.