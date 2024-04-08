«7Дней.ru»: близкие Николая Носкова скрывают информацию о здоровье певца

Близкие Николая Носкова скрывают информацию о здоровье певца. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В апреле 2024 года Стас Пьеха сообщил о плановой реабилитации Николая, из-за которой он не смог принять участие в мемориальном концерте. Планировалось, что артист выйдет на сцену с Пьехой и обрадует публику дуэтным выступлением.

Кроме того, осенью 2023 года Носков отменил большой тур. По предварительным данным, срыв выступлений произошел из-за ухудшения здоровья.

Издание «7Дней.ru» сообщает, что семья Николая скрывает от публики информацию о его здоровье. На данный момент ни артист, ни его представители никак не комментировали заявление СМИ.

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